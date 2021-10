Pane deixa WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar e afeta usuários mundialmente

Por volta das 12h50min, WhatsApp, Instagram e Facebook começaram a dar sinais de instabilidade. Os três aplicativos, que pertencem ao grupo Facebook, encontram-se fora do ar há mais de três horas.

Os problemas são enfrentados por usuários do mundo todo, não apenas no Brasil. A pane é um dos assuntos mais comentados no Twitter, inclusive com muitos memes.

O site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, registrou um pico de queixas no início desta tarde, com 17.433 reclamações sobre o WhatsApp; para o Instagram, eram cerca de 5 mil e, para o Facebook, cerca de 4 mil.

As três redes sociais fazem parte dos negócios de Mark Zuckerberg e o Facebook precisou recorrer ao concorrente Twitter para dar alguma explicação sobre a queda nos serviços:

“Estamos cientes de que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível e pedimos desculpas por qualquer inconveniente”, escreveu o Facebook, em inglês.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021