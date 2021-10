Homem joga gasolina e ateia fogo em mulher no centro de Erechim

Compartilhar Pin 0 Compart.

No inicio da noite de domingo (03), uma mulher de 46 anos foi socorrida pela SAMU com graves queimaduras pelo corpo. De acordo com informações um homem (ex companheiro) chegou em uma lancheria que fica localizada na Avenida Tiradentes em Erechim, e jogou gasolina em uma mulher e ateou fogo.

A vítima que trabalha na lanchonete teve o corpo tomado pelas chamas e saiu correndo pedir socorro em um estabelecimento vizinho.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e a vítima foi encaminhada até o hospital Santa Terezinha. O homem que ateou fogo fugiu do local, a brigada Militar faz buscas e em seguida prendeu o autor. A mulher teve queimaduras de segundo grau em 40% do corpo.

Fonte: Portal RS Agora

Curtir isso: Curtir Carregando...