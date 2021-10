Caminhão sai da pista e tomba em Vista Gaúcha

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um caminhão de transporte de suínos saiu da pista e tombou parcialmente em meio a vegetação no começo da manhã desta segunda-feira (04), em Vista Gaúcha.

O acidente ocorreu às margens do rio Guarita no interior do município, na ligacão entre a RSC 472 e a cidade de Vista Gaúcha pelo acesso vicinal.

No veículo estava apenas o motorista que não se feriu.



A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

