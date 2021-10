Caminhão cai de ponte e motorista fica preso nas ferragens em Panambi

Compartilhar Pin 0 Compart.

Nesta segunda-feira, 4 de outubro, por volta das 00h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um acidente de trânsito no Km 430 da BR 285, ponte sobre o rio Caxambu, em Panambi.

No local foi constatado um acidente do tipo colisão objeto fixo – guarda-corpo de ponte, envolvendo um caminhão.

Após a colisão o caminhão caiu no leito do rio, o motorista ficou preso no veículo e precisou ser resgatado.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

O caminhão estava vazio e seu condutor, de 25 anos, foi socorrido com lesões graves para o Hospital de Caridade de Ijuí.

O Corpo de Bombeiros Militar participou do atendimento.

Acidente semelhante aconteceu no mesmo local no dia 26 de agosto último.

