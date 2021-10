PRF apreende mais de 350 quilos de maconha e skunk em caminhonete clonada

Compartilhar Pin 0 Compart.

Divulgação PRF

Na noite deste sábado, 2 de outubro,em Passo Fundo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de maconha e skunk que era transportada numa caminhonete roubada. Dois traficantes foram presos.

Em uma operação de combate à criminalidade, Policiais Rodoviários Federais abordaram uma Toro que vinha de Santa Catarina e chegava no trevo da BR 285 em Passo Fundo.

No carro foram encontradas centenas de tabletes de maconha e skunk, acondicionada em cima dos bancos e em compartimentos ocultos do carro, totalizando 360 quilos de maconha e 9 quilos de skunk. Também foi localizado pelos policiais 1 carregador de pistola glock com 30 munições.

O motorista, 29 anos, natural de Passo Fundo/RS, e o passageiro, 31 anos, de Pelotas/RS, disseram aos policiais que levariam a droga para Passo Fundo. O automóvel roubado em Viamão/RS em 2019 estava com placas clonadas de outro veículo semelhante emplacado em Sapiranga/RS.

Os traficantes foram presos e conduzidos para área judiciária local. A droga e o carro foram apreendidos.

Curtir isso: Curtir Carregando...