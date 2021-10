Tiradentes do Sul: Segue sem previsão a retomada da travessia de balsa entre Porto Soberbo e El Soberbio

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

A travessia entre Brasil e Argentina segue suspensa na fronteira noroeste do Rio Grande do Sul, como é o caso da balsa que liga Tiradentes do Sul (Porto Soberbo) à cidade de El Soberbio, na Argentina. Ainda não há uma previsão oficial de quando esses locais poderão voltar a operar.

Nesta semana, o governo argentino realizou alguns testes em fronteiras de maior movimentação com o Brasil, como é o caso de Porto Iguazú e Foz do Iguaçu. As lideranças de Posadas estão reivindicando uma atenção especial e liberação, na travessia entre a cidade argentina e a cidade paraguaia de Encarnación. Porém, o nível de vacinação contra a Covid-19 na Argentina, que não é considerado o ideal, acaba atravancando um maior avanço.

De acordo com um dos representantes da balsa no lado brasileiro, em Porto Soberbo, ainda não há uma data definida para o restabelecimento da travessia no local. A expectativa é de que no início de novembro possa haver uma definição pela volta da travessia. Mas nada é concreto até o momento.

Os caminhões possuem permissão para atravessar a fronteira em São Borja e Uruguaiana, onde há uma travessia por ponte.

Além da travessia de balsa em Porto Soberbo, no município de Tiradentes do Sul, também segue suspensa a travessia em Porto Mauá, Porto Vera Cruz e Porto Xavier.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

