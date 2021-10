Brigada Militar prende mulher por tráfico de entorpecentes em Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Na tarde de sexta-feira (01/10/2021), A Brigada Militar do 29º BPM- Ijuí, recebeu diversas denúncias de que uma mulher com duas crianças pequenas efetuava traficância na quadra poliesportiva do Bairro Getúlio Vargas.

Os policiais deslocaram até o local informado localizando e abordando a suspeita juntamente com as crianças. Ela foi identificada como uma mulher de 25 anos, natural de Ijuí, sem antecedentes criminais.

Durante a busca pessoal feita por uma policial feminina foi localizado com ela quatro porções de maconha (6,2g), 01 aparelho celular e R$ 125,00 em dinheiro. Ela informou aos policiais estar passando necessidades e por este motivo estava traficando.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão aos acusada e solicitaram o Conselho Tutelar para dar encaminhamento nas Crianças. Após os procedimentos de praxe (exames de saúde na UPA), a acusada foi conduzida e apresentada juntamente com o material apreendido na Delegacia de Polícia de Ijuí, onde o fato foi registrado como tráfico de entorpecentes.

