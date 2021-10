Redentora: Alunos das Escolas Municipais participam do II Concurso de Educação Fiscal para estudantes

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Prefeitura de Redentora/divulgação

Diversos alunos das Escolas Municipais de Redentora estão inscritos no II Concurso de Educação Fiscal para estudantes, com o tema “consumo consciente e desenvolvimento regional”.

Três alunos do Pré Escolar B1, três do 1º ano, três do 4º ano 41, dois do 4º ano 42, dois do 7º ano e um do 8º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Belmont Albert; quatro alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil; as turmas de 4º e 5º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Doutor Getúlio Vargas; e um aluno do 5º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José têm trabalhos inscritos.

O concurso é promovido pela Subsecretaria da Receita Estadual no âmbito do Programa de Integração Tributária, coordenado pela Divisão de Relacionamento com Cidadãos e Municípios – Receita Estadual – Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul.

O concurso tem como objetivo estimular os professores a desenvolverem com os estudantes em sala de aula o tema da cidadania fiscal, através da compreensão dos conceitos básicos da Educação Fiscal e da importância do consumo consciente para o desenvolvimento regional.

Os três primeiros colocados em cada categoria serão premiados com um videogame, doado pela Receita Federal do Brasil ao Programa de Educação Fiscal.

Prefeitura de Redentora

