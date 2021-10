PRF prende prende paraguaia com mais de 100 quilos de maconha em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Na noite desta sexta-feira, 1º de outubro, em Passo Fundo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de maconha que era transportada num C3. Um Golf que estava junto também foi apreendido e uma mulher que estava no carro foi presa. A ação contou com o apoio da Brigada Militar.

Durante a Operação Égide, voltada ao combate à criminalidade nas rotas de fronteira das rodovias federais, Policiais Rodoviários Federais avistaram na BR 285 um C3 e um Golf que viajavam próximos. Eles acompanharam os veículos, que entraram na cidade.

Quando os carros pararam em frente a uma casa no Bairro Valinhos, os policiais abordaram os ocupantes. Nesse momento, dois homens fugiram correndo. Uma mulher que estava no Golf foi presa. Ela é paraguaia e tem 24 anos.

No C3, foram dezenas de tabletes de maconha no porta-malas e nos bancos. A droga pesou mais de 100 quilos. Seguem as buscas aos outros criminosos, com apoio da Brigada Militar.

A presa, os veículos e a droga foram conduzidos para Polícia Civil para registro da ocorrência.

