Polícia investiga morte ocorrida na última madrugada em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Cocaína encontrada no interior da casa da vítima – Sandro Medeiros – Portela Online

O repórter, Sandro Medeiros do site Portela Online esteve na tarde desta sexta-feira, 1° de outubro, na Delegacia de Polícia de Tenente Portela, colhendo informações sobre o assassinato ocorrido nesta madrugada na Avenida Santa Rosa em frente ao terminal rodoviário do município. Na ocasião um homem identificado como Leandro André Barbosa, conhecido por Bego de 44 anos foi executado a tiros no interior de sua residência.

No interior da casa onde o homem foi morto, foram encontrados cocaína, uma balança de precisão, cigarro contrabandeado e um revólver calibre 38 que estava ao lado do corpo da vítima e cartuchos de 9mm e 12mm.

Durante a manhã de hoje um veículo VW Gol modelo antigo quadrado, foi encontrado em chamas no bairro SãoFrancisco. O carro pode estar ligado ao crime, hipótese que será investigada pela Polícia Civil, que analisa imagem de câmeras de segurança para esclarecer as causas do sinistro.

Curtir isso: Curtir Carregando...