Homem é executado na madrugada desta sexta-feira em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um homem foi executado no início da madrugada desta sexta-feira, 1º de outubro, na cidade de Tenente Portela.

De acordo com informações apuradas pelo site Portela Online no local dos fatos, o crime ocorreu por volta da 1h da madrugada, mais precisamente em frente ao terminal rodoviário do município, localizado na Avenida Santa Rosa, saída para Três Passos.

A vítima seria um homem conhecido por Bego. Trata-se de Leandro André Barbosa, de 44 anos. A Brigada Militar atende a ocorrência e já providenciou o isolamento do local, inclusive de um dos pontos onde é possível observar um cartucho de uma espingarda calibre 12.

O homem foi encontrado caído dentro de casa e cápsulas de arma de fogo calibres 12 e 9mm.

É aguardada a Perícia para realizar o levantamento para registrar possíveis provas do homicídio.

A Polícia Civil deve investigar a motivação do crime.

Curtir isso: Curtir Carregando...