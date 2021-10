Brigada Militar prestou apoio a Polícia Civil na Operação Atena em Frederico Westphalen e região

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: divulgação

Na manhã de quinta-feira, (30/09) o 37º Batalhão de Polícia Militar prestou apoio a Polícia Civil de Frederico Westphalen na Operação Atena em combate ao tráfico de drogas.

No total foram cumpridos 34 ordens judiciais, sendo 19 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de prisão preventiva e 2 mandados de apreensão de veículos. Os mandados foram cumpridos nos municípios de Frederico Westphalen, Seberi, Caiçara e Vicente Dutra.

As diligências resultaram em 12 presos preventivamente, 04 prisões em flagrante, além da apreensão de uma arma, drogas (maconha, cocaína e crack), celulares, balança de precisão, dinheiro, joias e documentos.

A ação contou com a participação de aproximadamente 100 policiais e 40 viaturas. Atuaram na operação Policiais Militares do 37ºBPM, do 7ºBPM (Três Passos) e 4ºBPAF (Santa Rosa) os quais não mediram esforços para o sucesso da operação.

Brigada Militar

