Registrado o 100° óbito por Covid-19 em Palmeira das Missões

A Secretaria Municipal de Saúde de Palmeira das Missões informa a ocorrência do 100° óbito por complicações da Covid-19 no município. Trata-se de uma mulher, de 42 anos, com registro de comorbidades. Ela foi internado no Hospital de Caridade de Ijuí no dia 12 de agosto, onde permaneceu até a data do óbito.