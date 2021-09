Homem natural de Panambi é preso com 25 kg de cocaína em Uruguaiana

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF

Na tarde de quarta-feira (29), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com cocaína em um carro. Ele foi abordado na BR 472 em Uruguaiana.

Em uma operação com a participação do serviço inteligência da PRF, os policiais abordaram um Fiesta com placas de Campo Bom. O condutor, de 40 anos, natural de Panambi, disse ser motorista de aplicativos e pintor. Ele alegou que estava indo ao Uruguai fazer compras.

Durante a vistoria minuciosa, os policiais perceberam que havia algo atrás do para-choque traseiro do carro. Após a desmontagem, encontraram 18kg de cloridrato de cocaína e 7 kg de pasta base.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à área judiciária em Uruguaiana. O veículo e a droga foram apreendidos. No Brasil, a cocaína apreendida poderia render mais de R$ 4 milhões de reais para os criminosos.

PRF

