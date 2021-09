Caminhão graneleiro tomba no interior de Vista Gaúcha

Compartilhar Pin 0 Compart.

Um caminhão carregado de milho tombou na manhã desta quinta-feira, 30 de setembro, no interior de Vista Gaúcha. O acidente ocorreu mais precisamente na Linha Progresso, distante cerca de 100 metros na “Balsinha” que realiza a travessia do Rio Guarita entre Vista Gaúcha e Pinheiro do Vale.

Informações preliminares dão conta de que o motorista sofreu escoriações, mas sem gravidade.

Notícia recebendo atualização…

