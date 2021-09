Caminhão bitrem invade posto de combustível em Getúlio Vargas

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Diego Camargo/Portal Tchê

Um caminhão bitrem invadiu um posto de combustível, danificando a estrutura do local, no início da noite de quarta-feira (29), no trevo norte de Getúlio Vargas, saída para Erechim.

Conforme informações de populares o veículo estava estacionado no pátio do posto, quando o condutor começou a andar em círculos. Em seguida, invadiu a bomba de abastecimento, colidindo com o reboque na estrutura do estabelecimento.

O cavalo mecânico possui placas de Cascavel/PR. Os dois semirreboques, emplacados em Campo Largo/PR, estavam vazios.

A Brigada Militar foi acionada e deteve o motorista, natural de Francisco Beltrão, que foi conduzido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros para o hospital com dificuldades de comunicação. Segundo seu depoimento inicial, ele teria usado entorpecente.

O posto de combustível será interditado para a retirada do veículo. Ninguém ficou ferido.

Fonte: Portal Tchê

Curtir isso: Curtir Carregando...