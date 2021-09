Barra do Guarita: Movimento Pró-Ponte teve encontro importante em Chapecó

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Movimento Pró-Ponte

Na última terça-feira (28/9), o Movimento Pró-ponte RS-SC foi até Chapecó, para uma reunião com o Prefeito João Rodrigues.

Na ocasião, João Rodrigues disse que apoia o Movimento e que vai fazer o possível para que a ponte seja uma realidade para transformar a vida das pessoas para melhor.

Participaram da reunião, o Prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, o Prefeito de Princesa e Presidente da Ameosc, Edilson Volkweis, o Prefeito de Itapiranga, Alexandre Ribas e o Secretário de Administração Artêmio Scalon, o Vice-prefeito de Iporã do Oeste, Valmir Reis, e o Secretário de Planejamento Wilson Mallmann, o Presidente da Assemit, Lucir Guareschi, e o Diretor da Facisc, Sérgio Matte, e Laerte Anschau, de São João do Oeste.

O Movimento Pró-ponte deu mais um grande passo para a construção da ponte que ligará Barra do Guarita no Rio Grande do Sul e Itapiranga no extremo oeste catarinense.

Fonte: Movimento Pró-Ponte

