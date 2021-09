Recursos Próprios – Tenente Portela adquire veículos para transporte escolar

Compartilhar Pin 0 Compart.

Micro-ônibus foram entregues na manhã desta quarta-feira, 29 de setembro. Prefeito destaca a importância do investimento para qualificar o serviço que atende mais de mil alunos diariamente.

Com investimento de R$ 557.800,00, Tenente Portela adquiriu dois micro-ônibus para o transporte escolar. Os veículos, comprados com recursos próprios, reforçarão a frota e qualificarão os serviços que são ofertados aos alunos, destaca o prefeito do município. Rosemar Sala acrescenta que o investimento faz parte de uma política de governo que valoriza a educação como um todo.

Conforme a secretária de Educação, Cultura e Desporto, Gicelda Berghetti Denes, a aquisição se tornou necessária a partir do aumento da demanda. De acordo com o o coordenador do Transporte Escolar, Mauro Rodrigues da Silva, atualmente cerca 1.100 alunos são transportados diariamente, somente na frota municipal, composta por 16 veículos. Tem ainda o transporte escolar terceirizado que envolve outros 11 veículos. Os novos micro-ônibus tem capacidade para 29 passageiros.

Prestigiaram o ato, os secretários de Políticas Estruturantes e Zeladoria, Salete Bettio Sala; e de Administração, Planejamento e Comunicação Social, Paulo Farias; e a presidente da Câmara, Irinéia Koch Lena, que é servidora da SMECD. Na ocasião as chaves foram entregues por representantes da empresa vencedora do processo licitatório. Compareceram ainda motoristas e demais servidores municipais. Também registra-se a presença do ex-vice-prefeito, João Benício Arruda Flores.



Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

Curtir isso: Curtir Carregando...