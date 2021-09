Homem é preso e agrotóxico apreendido em Tucunduva

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Na tarde de terça-feira 28 de setembro de 2021, policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, atuando na Operação Hórus em ação conjunta com a Receita Federal do Brasil prenderam um homem por contrabando de veneno na RS 305, Ponte Pratos em Tucunduva.

Os policiais realizavam patrulhamento e após informações abordaram um veículo VW Quantum, em revista foram encontrados 08 galões de 20 litros de Galgoquat SL, produto proibido o uso e comércio no Brasil.

Na ação um homem foi preso em flagrante, o veículo e o produto foram apreendidos e encaminhados a Polícia Federal de Santo Ângelo.

Brigada Militar

