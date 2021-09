Asfalto cede e carreta fica inclinada no centro de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma carreta ficou inclinada após o condutor estacionar a mesma na Rua Tupis, nas proximidades do Ginásio Martin Luther no centro de Tenente Portela na tarde desta quarta-feira, 30 de setembro.

Devido ao peso da carga e talvez a outros fatores ligados a estrutura da base do asfalto, o pé de apoio da carreta afundou no asfalto. Com o auxílio de um macaco hidráulico e diversas escoras de madeira a carreta foi apoiada para evitar que a carga fosse derramada na pista.

