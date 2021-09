Alerta de golpe: pessoas estão recebendo SMS sobre falso agendamento de Pix

Compartilhar Pin 0 Compart.

Muitos ouvintes da Rádio Alto Uruguai relataram à nossa reportagem, nos últimos dias, estarem recebendo mensagens suspeitas em seus celulares, em formato SMS, alertando sobre um suposto pagamento ou agendamento desconhecido, via PIX. As mensagens trazem o nome das instituições bancárias Caixa ou Banco do Brasil, e são falsas. Elas incentivam a pessoa a clicar em um link suspeito e que não possui qualquer relação com os bancos.

Representantes das respectivas instituições financeiras esclarecem que se trata de um golpe que vêm sendo disseminado em várias regiões. O intuito dos criminosos é solicitar ou hackear os dados da conta dos clientes desses bancos, e, assim, praticar o crime de estelionato.

As pessoas que receberem esse tipo de mensagem duvidosa, devem verificar suas contas apenas através dos canais corporativos dos bancos, via aplicativo, caixa eletrônico ou com o gerente de conta ou funcionário de atendimento nas próprias agências, em horário comercial.

Os bancos somente entram em contato com os clientes utilizando seus canais oficiais de comunicação. O Banco do Brasil, por exemplo, utiliza o fone 4004-0001, e sempre informando algo realmente necessário, mas jamais solicitando informações pessoais, senhas ou pedindo para que seja clicado em qualquer link.

Um dos representantes de bancos com quem a nossa reportagem conversou, destaca que esse tipo de golpe é tentado através de números que têm código de área 011 ou de outros estados, o que já aponta que se trata de algo fraudulento.

Portanto, caso você receba qualquer mensagem suspeita neste sentido, seja via SMS em seu celular, seja via e-mail, não clique em nenhum tipo de link, nem forneça dados pessoais e de conta. Busque informações no seu banco, com a gerência ou funcionários da instituição, ou procure detalhes no aplicativo do banco ou via extrato bancário, diretamente nos caixas eletrônicos de sua agência.

Ao receber qualquer tipo de mensagem suspeita, de qualquer banco ou valor, desconfie.

