Rabiscos do Silêncio – Necessidade destrutiva

Todos nós temos nossas necessidades particulares que fazem com que cresçamos em valores e valorizações diante da realidade em que estivermos inseridos.

A realidade está cheia de necessidades que são elaboradas pela vontade humana. Essas necessidades podem ser de construção da personalidade como integração da vida com a sociedade ou podem ser de destruição dos meios que ligam ao bem comum. O exemplo da natureza serve para compreendermos: nós temos necessidade de respiramos ar puro, de beber água limpa ou de alimentarmo-nos com alimentos sadios. Essa é uma necessidade construtiva, que permite termos uma vida integrada e harmônica.

Mas também essa necessidade pode ser destrutiva. Isso quando vem acompanhada de exploração, desrespeito ou consumismo desenfreado e a terra sofre muitos desgastes em decorrência das ações humanas. Domina-se o território e propriedades com foco direto no lucro, sem importar-se com a preservação da identidade da natureza, a qual carece de autonomia para poder desenvolver e manter uma harmonia sadia em favor de tudo que ela criou.

É fato que estamos sobrecarregando nossas mentes com muitas superficialidades elaboradas por um consumismo exagerado, seja no vestir, nas comunicações, na busca do conforto, no beber ou alimentar-se. Percebe-se que os bens são produzidos com baixo tempo de duração e inovações constantes que provocam o consumidor a não resistir a uma nova aquisição: celular, computador, televisor…

Somos guiados por rótulos que muitas vezes quebram nossa capacidade de pensar, analisar com lógica e exercer a própria autonomia sobre as escolhas cotidianas. Estamos cada vez mais carentes de pensamento crítico sobre realidades que nos cercam.

É preciso criar condições favoráveis para um desenvolvimento correto a respeito de tudo que se produz, estimulando a valorização do solo, água e ar, pois estamos matando a natureza com sua biodiversidade. E a Terra é de todos, então é justo que o compromisso de cuidá-la também seja. Cada pessoa que está neste mundo tem as suas necessidades próprias para viver. Entretanto precisamos sempre valorizar tudo que constrói relações de paz, amor e harmonia, numa conjuntura de integração entre a natureza e o ser humano.

É essencial estancar ações que destruam a vida, apreciar a beleza de sentir e ver a natureza, sem exploração desmedida e irresponsável. A terra precisa ser valorizada numa perspectiva justa de distribuição de renda e não de centralização para poucos que ficam com a riqueza que ela produz. Isso pela organização que gera plenitude na construção das relações, as quais estão ligadas a um olhar concentrado nas energias positivas.

E as energias positivas são captadas pela soma de responsabilidade sobre tudo que representa vida, com as proporções de construção de novas relações com a natureza e o ambiente enfim. É inteligente deixar-se conduzir por uma consciência harmoniosa entre a Terra e as pessoas, pois ela pode existir sem nós, mas nós não existimos sem ela. É preciso respeitá-la pela independência e deixar que ela tenha também autonomia sobre a sua identidade.

É necessário valorizar e difundir as boas iniciativas como dos produtores rurais que cultivam alimentos com sementes, frutas e verduras orgânicas. Que não agridem o meio ambiente, mas devolvem a autonomia que foi tirada do solo com a produção transgênica, criada em laboratório por mãos de grandes capitalistas estrangeiros (chineses e americanos) e que hoje dominam o mundo espalhando a exploração desmedida sobre o mercado internacional.

É mais que correto dizer que todos nós necessitamos viver em paz, sendo construtores de ideias, com a consciência livre para buscar novas relações com Deus, com as pessoas e com o meio ambiente. E sempre compenetrados em não destruir as mentes que pensam diferentemente, mas procurando inseri-las num ritmo de crescimento mútuo, de todos para todos, estimulando a liberdade consciente para que o outro cresça com o pensamento integrador, sendo o mais natural possível, acolhendo a verdade que vem de Deus e se manifesta em nosso coração pelo amor harmonioso e sincero.

