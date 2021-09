Polícia Civil reforça efetivo com 247 escrivães e inspetores

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Civil (PC) formou 121 escrivães e 126 inspetores de polícia nesta segunda-feira (27/9). Os 247 novos agentes fazem parte da 55ª turma de escrivães e da 54ª turma de inspetores que concluíram o curso da Academia de Polícia Civil (Acadepol), última etapa do concurso. A cerimônia aconteceu no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e teve a presença do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior.

Ao todo, a formação teve 830 horas-aula, entre disciplinas teóricas e práticas, que desenvolveram e aprimoraram as competências necessárias aos cargos. Os novos agentes aprenderam sobre investigação criminal, elaboração de inquérito policial, utilização de novas tecnologias, defesa pessoal, técnicas de operações policiais e tiro. Os novos policiais civis também participaram do estágio profissional e de disciplinas de treinamento físico, entre outras atividades.

Paraninfo das turmas de agentes, o vice-governador comemorou mais esse ingresso de operadores da Segurança no Estado e reforçou a importância da dedicação para ampliar a diminuição dos indicadores de criminalidade. “A atividade policial é um serviço diferenciado prestado à população. A partir de hoje, vocês estarão à disposição da sociedade integralmente, para que as famílias gaúchas voltem diariamente para suas casas em segurança”, disse Ranolfo.

A chefe de Polícia, delegada Nadine Anflor, destacou o papel essencial da instituição no Estado. “A Polícia Civil, mesmo em meio à pandemia, migrou para inquéritos completamente digitalizados, ampliou o atendimento da Delegacia Online, usa das melhores tecnologias disponíveis para investigação e, orgulhosamente, integra o Programa RS Seguro, capitaneado pelo vice-governador Ranolfo. Em um Estado que prioriza e valoriza suas polícias, o crime não encontra espaço e é duramente combatido”, afirmou Nadine.

A diretora-geral da Acadepol, delegada Elisangela Melo Reghelin, comemorou a vitória conquistada pelos formandos que enfrentaram os desafios do concurso, do curso de formação da PC e, principalmente, da pandemia. “A Acadepol, com seus 84 anos, está entre as melhores do país. Temos uma qualidade reconhecida e elogiada. Vocês, que escolheram a nobre missão de servir e proteger, levem no coração sempre esse impulso e entreguem o seu melhor diariamente “, disse Elisângela.

O governador Eduardo Leite não pode comparecer à cerimônia, mas enviou uma mensagem em vídeo, comemorando a formatura. “Quero agradecer aos 247 novos servidores que assumiram a missão de servir e proteger os gaúchos. Obrigado por acreditarem no Rio Grande do Sul e por dedicarem suas vidas à nossa população”, agradeceu Leite.

Para observar os cuidados preventivos necessários contra a Covid-19, os alunos agentes desenvolveram o curso separados em oito turmas – quatro de escrivães e quatro de inspetores. No total, são 133 homens e 114 mulheres, com idades entre 24 e 49 anos, de 17 estados brasileiros.

O ingresso desses novos servidores na Polícia Civil dá continuidade ao cronograma de chamamento apresentado pelo governo do Estado, assegurando o planejamento de reposição de efetivo nas instituições de Segurança Pública, dentro do escopo do programa RS Seguro.

Também em atenção aos protocolos de prevenção da Covid-19, o acesso ao evento foi restrito aos familiares dos formandos e autoridades. O uso de máscara e álcool gel foi obrigatório para ingressar no local. A cerimônia teve transmissão pelo canal da Polícia Civil no YouTube.

