Mulher morre após acidente em frente a Estação Rodoviária de Ijuí

Uma mulher morreu após um grave acidente de trânsito entre dois veículos registrado na ERS-155, em frente à rodoviária de Ijuí, por volta das 18h45min desta segunda-feira (27). Ela precisou de massagem cardíaca, atendida em um primeiro momento pelo Serviço de Atedimento Móvel de Urgência, SAMU, e encaminhada em estado grave ao HCI.

Infelizmente, Maria Antônia Denti, natural de Constantina e moradora de Parobé, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Caridade de Ijuí, poucas horas depois do acidente. Ela estava no carona de um veículo Voyage, que chocou-se com uma camionete F-1000.

Segundo informações, ela estava visitando parentes em Ijuí, que a levavam até a rodoviária para que pegasse o ônibus para voltar para Parobé

Uma outra pessoa ficou ferida no acidente, e também foi socorrida até o HCI.

Fonte: Rádio Progresso de ijuí

