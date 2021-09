Morre menor que foi baleado em Barra do Guarita

Compartilhar Pin 0 Compart.

Morreu no começo da noite, o menor de idade que foi baleado em Barra do Guarita na tarde desta terça-feira (28).

Segundo confirmou a Brigada Militar a nossa reportagem, o menor chegou a ser conduzido ao Hospital Santo Antônio de Tenente Portela, mas não resistiu e veio a óbito. A vítima foi identificada com as inicias R.A.O.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime e o autor do mesmo.

