Incêndio foi registrado na área de resíduos de podas em Tenente Portela

Foto: Prefeitura de Tenente Portela

Um incêndio foi registrado nesta segunda-feira, 27, na Central de Recebimento de Resíduos de Podas. A área, restrita para esta finalidade, é de propriedade do Município e está localizada às margens da RSC 472, próximo a localidade do Km 12. O sinistro, possivelmente criminal, foi constatado a partir do meio-dia e somente foi totalmente controlado no final da tarde. Vários servidores e bombeiros voluntários atuam no combate às chamas.

A Secretaria Municipal de Políticas Estruturantes e Zeladoria e o Departamento de Meio Ambiente comunicaram a ocorrência a Patrulha Ambiental da Brigada Militar (Patram), com sede em Três Passos, e farão o registro junto a Delegacia de Polícia. Caberá aos órgãos policiais investigar as causas e buscar a identificação dos responsáveis pelo incêndio.

A área, onde antigamente funcionava uma “cascalheira”, foi licenciada neste ano. No local são depositados resíduos de podas e galhos de árvores que são recolhidos na cidade. O acesso somente é permitido para servidores do Município.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela

