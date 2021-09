Identificado jovem que morreu com tiro na cabeça em Barra do Guarita

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Civil de Barra do Guarita deu início às investigações da morte de um adolescente na tarde desta terça-feira, 28 de setembro, em Barra do Guarita.

De acordo com a Polícia Civil, Ruan Almeida Oliveira, de 17 anos de idade, morreu em razão de um tiro que acertou sua cabeça. O fato teria ocorrido numa residência localizada nas proximidades do porto da balsa, na Rua Liberato Salzano, por volta das 14h30.

Segundo ainda a Polícia Civil, as primeiras oitivas apontam que uma ambulância da prefeitura do município foi abordada pelo condutor de um carro que pedia socorro a vítima baleada a qual estava no interior do veículo. O homem que pediu socorro não foi mais visto.

A vítima foi levada para o hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, mas não resistiu ao ferimento e faleceu.

A Polícia Civil segue com as investigações.

