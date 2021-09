Confira no site Portela Online as vagas no Sine de Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

Confira no site Portela Online as vagas de emprego disponíveis no Sine de Tenente Portela.

01 Serralheiro

01 Vidraceiro

01 Marceneiro ou Montador

02 Operador de Máquinas Pesadas

01 Auxiliar de Cozinha

01 Vendedor CNH B

01 Técnico em segurança do Trabalho

01 Serviços gerais para lavoura

Interessados devem entrar em contato com o Sine pelo fone (55) 3551-1863.

