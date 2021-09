37° BPM efetua prisão por embriaguez ao volante em Frederico Westphalen

Compartilhar Pin 0 Compart.

Policiais Militares do 37ª Batalhão de Polícia Militar efetuaram a prisão de um homem de 22 anos de idade, por embriaguez ao volante no município de Frederico Westphalen.

A prisão foi realizada após o condutor se envolver em dois acidentes de trânsito, sendo um com lesão corporal. O condutor fugiu do local do acidente, sendo abordado logo em seguida onde foi constatado a embriaguez. Também dentro do veiculo foi apreendido uma quantidade de cocaína.

O homem preso foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para registro do flagrante e posterior ao Presídio Estadual de Frederico Westphalen.

Brigada Militar

