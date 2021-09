União-FW vence, assume liderança e mantém o Tupi pressionado na Série A2 do Gauchão

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Thiago Henrique / UFF

O Grupo-A ganhou um novo líder após os jogos de abertura da 11ª rodada do Gauchão Série A2 – Divisão de Acesso, neste sábado (25). O União Frederiquense venceu o Tupi de Crissiumal, confirmou a sua arrancada e tomou a posição do Veranópolis, que cedeu empate em casa para o Igrejinha.

Jogando em casa, na Arena União Frederiquense, em Frederico Westphalen, o União buscou o gol desde o início, sobretudo em cruzamentos. Mas o caminho da vitória acabou sendo pelo chão, no segundo tempo. Aos 12 minutos, após toques rápidos, Everton Sena deslocou o goleiro: 1 a 0. Aos 25, Everton Sena foi o garçom da jogada, ao cruzar na medida para Joãozinho completar para o gol e definir a vitória do União em 2 a 0.

O União soma agora 22 pontos, enquanto o Veranópolis tem 21. Logo atrás, com 18, vem o Cruzeiro, que venceu o Brasil de Farroupilha.

No outro extremo do grupo, a equipe do Tupi, com esta derrota, segue pressionada e na luta contra o rebaixamento. O rubro-negro, com 11 pontos, volta a figurar na penúltima colocação do Grupo-A e pode ver o Passo Fundo, lanterna, se igualar em pontos na tabela de classificação, caso vença o Glória, neste domingo, em Passo Fundo. O último colocado da chave será rebaixado para a Terceirona do Gauchão de 2022.

A equipe de Crissiumal terá três jogos para se manter na Divisão de Acesso: contra o Cruzeiro (casa), contra o Veranópolis (fora) e contra o Glória (casa), na última e derradeira rodada da primeira fase.

