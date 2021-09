Força tarefa fiscaliza venda de bebida alcoólica à menores em Tenente Portela e Barra do Guarita

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

O Ministério Público, Brigada Militar e o Conselho Tutelar, deflagraram uma força tarefa para fiscalizar a venda e fornecimento de bebida alcoólica e assemelhados à menores por proprietário de bares, pais ou responsáveis e por maiores de idade nos municípios de Tenente Portela e Barra do Guarita

Conforme reunião solicitada pelo Ministério Público devido a denúncias de venda de bebidas alcoólicas e assemelhados à menores de idade em Tenente Portela e Barra do Guarita, foi feito a fiscalização nos estabelecimentos públicos, praças e vias públicas em Tenente Portela no sábado (25) e em Barra do Guarita no domingo dia 26 de setembro, ambas as abordagens feitas à noite.

Em Tenente Portela foi flagrado menor ingerindo bebida alcoólica. Os fornecedores foram conduzidos a delegacia de polícia onde foi arbitrado fiança ao flagrante.

Já em Barra do Guarita uma menor de idade, que estava sem responsável foi encaminhada pelo conselho tutelar aos pais até o distrito de Basílio da Gama, Pinheirinho do Vale.

O art 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, prevê desde 2015 pena de 2 à 4 anos, que anteriormente era de 2 meses à 1 ano de prisão. Portanto, desde 2015 é prisão em flagrante arbitrado fiança ou ser conduzido ao presídio os fornecedores.

Ainda foi feito a fiscalização sobre consumo de uso de entorpecentes em locais públicos. Salienta-se que a presente força tarefa teve efeito positivo entre a sociedade e deverá ser dado prosseguimento das abordagens segundo o Soldado Ubirajara de Matos que está respondendo pelo 3º Pelotão de Tenente Portela.

