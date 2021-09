Corpo de Bebê é encontrado no Oeste Catarinense

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Alex Frare / Rádio Atalaia / Portal Peperi

Um bebê foi encontrado abandonado em um terreno baldio, no interior de Palma Sola, na manhã de domingo, 26, segundo o Instituto Geral de Perícias de São Miguel do Oeste.

Conforme a Polícia Civil, o corpo da criança recém nascida foi localizado na estrada geral do interior do município proximidades do Palma Sola Piscina Clube e a Associação do Banco do Brasil (AABB).

O IGP recolheu o corpo e fará os trabalhos de identificação do sexo além das causas da morte.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Fonte: Rede Peperi

