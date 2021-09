Acidente envolveu carro e moto na Rua XV de Novembro em Crissiumal

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Guia Crissiumal

Um acidente de trânsito foi registrado em Crissiumal por volta das 07h00min da manhã desta segunda-feira (27).

A colisão envolveu um GM Astra e uma motocicleta Honda Twister que trafegavam na Rua XV de Novembro, no mesmo sentido (cidade – interior) quando ocorreu a colisão em frente ao portão de entrada do armazém de grãos da Cotrisal, na saída para Tiradentes do Sul.

Uma ambulância da Secretaria Municipal da Saúde socorreu o motociclista ao Hospital de Caridade de Crissiumal. O mesmo aparentava apenas ter sofrido ferimentos leves.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência.

