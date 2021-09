36° óbito por Covid-19 é confirmado em Tenente Portela

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Secretaria Municipal de Saúde de Tenente Portela confirmou na manhã desta segunda-feira (27), a ocorrência do 36° óbito em decorrência da Covid-19. A informação já havia sido publicada pelo site Portela Online na última sexta-feira, 24, quando da confirmação pela Secretaria Estadual da Saúde.

A vítima é uma mulher de 41 anos, que não possuía comorbidades.

Ela apresentou os primeiros sintomas no dia 23 de junho, sendo internada no Hospital Santo Antônio no dia 06 de julho. A vítima recebeu alta hospitalar no dia 19 de julho, vindo a óbito em 21 de julho de 2021.

Após investigação por parte do Comitê Covid do Estado, foi confirmado óbito como consequência da Covid-19 no dia 24 de setembro.

Tenente Portela tem hoje dois casos ativos de Covid-19 e três suspeitos aguardando resultado laboratorial. Nenhum portelense está internado no Hospital Santo Antônio, que tem sete internações relacionadas a infecção de pacientes de outros municípios. Três estão na UTI-Covid e quatro casos suspeitos na pediatria.

Curtir isso: Curtir Carregando...