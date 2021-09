RS registra cinco mortes e quase 500 casos de Covid no domingo

Compartilhar Pin 0 Compart.

O RS registrou mais cinco óbitos por Covid neste domingo (26), segundo atualização do boletim da Secretaria da Saúde. Exceto por uma morte, todas ocorreram no mês de setembro. Confira abaixo.

Mulher de 63 anos, óbito em 15 de setembro, em Cachoeirinha

Homem de 68 anos, óbito em 9 de agosto, em Ibirubá

Homem de 78 anos, óbito em 24 de setembro, em Pelotas

Mulher de 71 anos, óbito em 24 de setembro, em Pelotas

Homem de 81 anos, óbito em 25 de setembro, em Porto Alegre

No total, o RS chega a 34.746 óbitos desde março de 2020. A média móvel de mortes voltou a ter alta, após um dia de estabilidade, no sábado. Com 21 óbitos em média no domingo, o índice aumentou 16% em relação a duas semanas atrás. Confira o gráfico:

Também foram registrados 494 novos casos da doença. No total, o estado chega a 1.433.261 de infectados pelo coronavírus.

Desse total, 97% (1.391.994) estão recuperados e menos de 1% (6.425) está em acompanhamento. A taxa de letalidade é de 2,4%. A ocupação de leitos de UTI é de 56%

A primeira dose da vacina contra a Covid chegou a 8.080.214 de pessoas, o que equivale a 70,5% dos vacináveis, segundo dados do vacinômetro do governo do estado.

Já entre os que possuem o esquema vacinal completo, seja com a dose única ou com as duas doses aplicadas, a vacina já atingiu 5.341.613, ou 46,5% da população.

Fonte: G1 – RS

