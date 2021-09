Encontrado corpo de taxista que estava desaparecido em Carazinho

Compartilhar Pin 0 Compart.

A Polícia Civil encontrou, na manhã deste sábado, 25 de setembro, o corpo do taxista Fernando Schmitt, de 41 anos, em Carazinho, no Norte do Rio Grande do Sul. Ele estava desaparecido desde o dia 19 de setembro.

Segundo a delegada Rita de Carli, o corpo foi encontrado há 1 quilômetro de onde teria sido jogado, preso em galhos. Familiares já fizeram o reconhecimento.

Conforme as investigações, no dia do crime, Fernando foi chamado por três homens para uma corrida. Ele teria, então, sido alvejado por tiros e teve o corpo jogado no Rio da Várzea.

“Contrataram uma corrida para um determinado local, anunciaram o assalto, até onde se apurou, e acabaram matando ele com disparo de arma de fogo”, diz a delegada.

Dois homens estão presos. Um foi encontrado em Carazinho e o outro em Santa Maria, a 227 km da cidade. Um terceiro está foragido.

Fonte: G1 – RS

Curtir isso: Curtir Carregando...