Travessia entre Brasil e Argentina, na fronteira-noroeste, deve acontecer apenas em dezembro

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Vilson Winkler/divulgação

O anúncio de que a Argentina vai abrir as fronteiras para turistas provenientes de países vizinhos, entre eles o Brasil, a partir de 1º de outubro, tem gerado expectativa em Porto Mauá e outros locais que fazem fronteira com os argentinos. A cidade, que é uma das passagens usadas pelos gaúchos para chegar naquele país aguarda o governo local para liberação da balsa, que faz a travessia.

Segundo informações da Migracion Argentina, o teste piloto será realizado em Porto de Iguaçú, o segundo em Possadas, o terceiro na divisa seca de Dionísio Cerqueira e por último os outros portos, sendo que provavelmente será limitado o número de pessoas por dia. Além disso, o acesso será apenas para turistas.

A previsão de abertura dos portos de Porto Mauá, Porto Xavier e Porto Vera Cruz será para o mês de dezembro, se tudo der certo nos testes de abertura. A travessia em Porto Soberbo, que fica no município de Tiradentes do Sul, também poderá ser liberada em dezembro. Há uma expectativa de como as autoridades da província de Misiones irão tratar essa questão.

De acordo com os últimos levantamentos estatísticos realizados pela Receita Federal de Porto Mauá, em 2010 haviam cruzado pelo porto 57.789 veículos, média diária de 158 veículos. Em 2011, 51.325 veículos, com média diária de 141 veículos, e fluxo de pessoas 196.307, média diária de 538.

De acordo com as normas do governo argentino, para não fazer isolamento após a chegada, os turistas precisarão ter o esquema completo de vacinação há pelo menos 14 dias, fazer o teste RT-PCR antes da viagem, um teste de antígenos na chegada à Argentina e outro exame idêntico entre cinco e sete dias depois. Quem não tiver o esquema completo de vacinação, incluindo os menores de 17 anos, poderá embarcar, mas precisará fazer quarentena após o desembarque.

Fonte: Vilson Winkler e Jornal do Comércio

Curtir isso: Curtir Carregando...