Identificado homem morto em acidente na ERS 317 em Redentora

Foi identificado como Tadeu Martins de Oliveira, de 68 anos, o homem que morreu atropelado na manhã desta sexta-feira, na ERS 317 em Redentora.

De acordo com as informações, Tadeu transitava pela rodovia em uma bicicleta, quando foi atingido por um veículo de Redentora em frente a granja da BRF. Ele morreu no local.

O condutor acionou o SAMU, mas o homem já estava em óbito.

As circunstâncias do acidente serão investigadas. O corpo foi encaminhado para o IML. De acordo com as informações, a vítima trabalhava em uma granja nas proximidades.

A BM atendeu a ocorrência até a chegada da PRE de Santo Augusto.

