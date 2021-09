Atropelamento com morte é registrado na ERS 317 em Redentora

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: RD Foco

Um acidente do tipo atropelamento com morte foi registrado por volta das 9 horas desta sexta-feira (24), na ERS 317 entre Redentora e Coronel Bicaco.

O fato aconteceu em frente a granja da BRF, antiga Sadia.

Um veículo emplacado em Redentora atropelou um ciclista que transitava pela rodovia. Com o impacto, a vítima veio a óbito no local. O condutor do veículo acionou o SAMU, que compareceu no local, mas o homem já se encontrava em óbito.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência e acionou a Polícia Rodoviária Estadual PRE. A vítima ainda não teve a identificação revelada oficialmente.

Fonte: RD Foco

