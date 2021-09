Tenente Portela: Brigada Militar promove exposição referente a Semana Nacional do Trânsito

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

Nesta semana a Brigada Militar do 3° Pelotão de Tenente Portela, que compreende também os municípios de Derrubadas, Vista Gaúcha, Barra do Guarita e Miraguaí está promovendo uma exposição em frente ao Pelotão, referente a Semana Nacional do Trânsito.

Estão sendo usados veículos que sofreram acidentes reais e de grande impacto, sendo colocados nestes, bonecos para ilustrar ocupantes vítimas dos acidentes.

O Pelotão de Tenente Portela está agendando pequenos grupos de estudantes e suas escolas para que se tenha um processo real, ilustrativo e educativo aos adolescentes, pais e professores. Os grupos são reduzidos para evitar aglomeração devido a pandemia e é disponibilizado álcool em gel aos visitantes. Também é distribuído material educativo a respeito do trânsito aos presentes.

Todos os brigadianos estão envolvidos nesta ação educativa, mesmo aqueles que estariam de folga, nos informou o Soldado Ubirajara que atenderá o Pelotão de Tenente Portela até o dia 30 de setembro.

Curtir isso: Curtir Carregando...