Corpo de jovem desaparecido no Rio Ijuí é encontrado em Roque Gonzales

Foto: divulgação

Após 66 horas do afogamento, pouco antes do meio dia de quarta-feira (22), equipes do Corpo de Bombeiros e mergulhadores conseguiram resgatar o corpo de Layon da Silva Braga, 20 anos.

O corpo estava preso ao fundo do Rio Ijui, em uma profundidade de 4 metros.

A localização do corpo foi feita através de um sonar e estava a cerca de 50 metros do local do afogamento.

Layon estava na Prainha de Roque Gonzales, com familiares e amigos, no domingo (19), quanto por volta das 17 horas, após entrar no rio, acabou desaparecendo nas águas.

As informações são de ele não sabia nadar.

