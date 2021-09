Coronel Bicaco está sem os serviços de estação rodoviária

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: MB Notícias – Marcos Benites

O DAER está realizando processos licitatórios para a concessão de 200 terminais rodoviários. O objetivo é qualificar o sistema intermunicipal de passageiros e oferecer melhores serviços aos cidadãos. As agências e estações rodoviárias são enquadradas em categorias de acordo com a média de arrecadação do terminal.

Entretanto, em alguns municípios, os processos licitatórios restaram desertos ou fracassados, pois não apareceram interessados em assumir os terminais rodoviários. É o caso da cidade de Coronel Bicaco, que neste momento está sem uma estação rodoviária.

De acordo com informações da administração municipal, será aberto novo ato de concessão futuramente, provavelmente rebaixando a categoria da estação rodoviária, de nível 4 para posto rodoviário. Como o atual modelo mostra-se inviável financeiramente, o rebaixamento de categoria pode ser uma solução para que se encontre interessados no negócio.

O secretário de Indústria e Comércio de Coronel Bicaco, Vanderlei Sartori, esteve reunido com dirigentes do DAER nos últimos dias, buscando informações à respeito desta pauta. O órgão estadual informa que é necessário aguardar o lançamento de um novo edital.

De acordo com informações do DAER, São Martinho e Boa Vista do Buricá também estão na mesma situação, sem estações rodoviária, por não terem surgido interessados em assumir esse negócio localmente.

Fonte: MB Notícias e Rádio Alto Uruguai

Curtir isso: Curtir Carregando...