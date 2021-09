Acidente na BR 472 em Três de Maio deixa homem ferido

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Paulo Marques Notícias

Um jovem de 23 anos, ficou ferido depois de se envolver em acidente de trânsito na manhã de quarta-feira (22), na BR 472 em Três de Maio. O acidente ocorreu por volta das 10h, na localidade de Nossa Senhora do Carmo, próximo da indústria Lactalís.

De acordo com informações obtidas no local do acidente, o o rapaz conduzia uma GM Montana no sentido Santa Rosa-Três de Maio, e colidiu lateralmente contra o caminhão Ford que seguida em sentido contrário.

O condutor da caminhonete de Três de Maio, estava sozinho no veículo e foi socorrido pelo resgate do Corpo de Bombeiros para o Hospital São Vicente de Paulo. No caminhão emplacado em Cruzeiro do Sul, estavam o motorista de um auxiliar, ambos de Três de Maio. Eles não ficaram feridos.

A Brigada Militar compareceu no local e acionou a PRF de Ijuí.

Fonte: Paulo Marques Notícias

