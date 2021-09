Três Passos: Caroneira fica ferida em acidente de trânsito no trevo de acesso a Padre Gonzáles, na BR-468

Compartilhar Pin 0 Compart.

Uma mulher ficou ferida em acidente de trânsito ocorrido na noite de terça-feira (21), por volta das 19h45min, no trevo de acesso ao bairro de Padre Gonzáles, pela avenida Farroupilha, em Três Passos, no km 105 da BR-468.

De acordo com informações da Brigada Militar (BM), a colisão envolveu um veículo GM/Cruze, que deslocava no sentido Padre Gonzáles/BR 468, e um veículo Fiat/Uno, que deslocava pela BR-468 em direção ao bairro Pró-Morar. A caroneira do automóvel Fiat/Uno acabou sofrendo lesões e teve de ser socorrida ao Hospital de Caridade de Três Passos pela equipe de resgate do Samu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada pela Brigada Militar e compareceu ao local, para o levantamento do ocorrido.

Fonte: Rádio Alto Uruguai

