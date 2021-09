Polícia Civil confirma a prisão de quatro indivíduos suspeitos de tentativa homicídio qualificado em Coronel Bicaco

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Polícia Civil

No final da tarde desta quarta-feira (22), em ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar, ocorreu a prisão em flagrante de quatro indivíduos na cidade de Coronel Bicaco, suspeitos de tentativa de homicídio com uso de arma de fogo, de um adolescente de 15 anos de idade, que foi atingido na região torácica com pelo menos dois disparos e que foi removido para procedimentos médicos no Hospital Santo Antônio de Tenente Portela.

Os suspeitos foram autuados em flagrante como incursos pela prática da infração penal tipificada, em tese, no artigo 121, § 2º, II e IV, c/c artigos 14, II e 29, caput, ambos do CP.

“Tentativa de homicídio qualificado por motivo futil e à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido”

Após os trâmites legais, os quatro foram encaminhados ao Presídio Estadual de Três Passos.

Fonte: Polícia Civil – Delegado Vilmar Alaídes Schaefer

