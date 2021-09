Condutor de veículo que atropelou ciclistas é identificado pela polícia em Passo Fundo

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Rádio Uirapuru

Foi identificado ontem, terça-feira (21), o condutor da caminhonete GM Montana que teria atropelado dois ciclistas na manhã de segunda-feira na RSC-153 em Passo Fundo. Ele deve se apresentar em breve com um advogado. Não há ainda a informação se ele é de Passo Fundo.

As vítimas são um professor de educação física, e um dentista. No momento apenas um deles segue hospitalizado em Passo Fundo em estado de saúde delicado.

Um dos ciclistas relatou que o veículo que os atingiu seria uma GM Montana, de cor vermelha. No final da tarde de segunda-feira a caminhonete foi localizada abandonada fora da rodovia, em uma lavoura, próximo da região das antenas e perto de onde ocorreu o atropelamento.

O espelho da caminhonete estava danificado e partes do mesmo batiam com as que se perderam no local do acidente. Também há danos no para-choque, porta e para-lama dianteiro.

A Uirapuru apurou que o veículo estava com placas que não batiam com o registro. Originalmente a Montana é registrada em nome de uma seguradora na cidade de Curitiba-PR, tendo placas padrão Mercosul. Porém as placas que estavam na caminhonete são as antigas ao novo padrão e registradas em Caçador-SC. Os dados dos vidros batem com o registro original do veículo na seguradora, mas os dados do chassi estão suprimidos.

