Argentina libera uso de máscara ao ar livre e abre fronteiras para turistas vacinados

Foto: divulgação

A Argentina anunciou nessa terça-feira (21) que está revogando a obrigatoriedade do uso de máscara ao ar livre, mantendo a exigência em locais fechados, e também abrindo fronteiras. Com isso, viajantes vindos do Brasil, Chile e Reino Unido, por exemplo, podem entrar no país sem a necessidade de quarentena. Para isso, é preciso comprovar esquema vacinal completo contra a covid-19.

As medidas fazem parte de uma série de flexibilizações que o governo do país vizinho colocará em prática a partir do dia 1º de outubro.

Para entrar no país, os turistas precisarão, além do documento que comprove a vacinação completa, apresentar teste PCR negativo feito até sete dias antes do embarque. Quem não tiver feito a vacina, além do teste, precisará cumprir quarentena de 14 dias. Clique aqui e veja todas as regras para viajantes.

Com relação ao uso de máscaras, o governo afirma que ainda é obrigatório em locais fechados, como em sala de aula, cinema, teatro, transporte público, shows, por exemplo. A liberação só é permitida em locais ao ar livre.

A ministra da Saúde, Carla Vizzotti, disse que a flexibilização das regras permitirá mais atividades econômicas, industriais e comerciais em locais fechados, mantendo as medidas de prevenção.

— Estamos em momentos muito positivos, sabemos que a pandemia não acabou, temos que manter os cuidados. […] Estamos caminhando para a plena recuperação das atividades — disse Vizzotti em entrevista coletiva em Buenos Aires nesta terça-feira.

Após um início lento em sua campanha de vacinação, a Argentina já administrou mais de 49 milhões de doses. O país tem cerca de 5,24 milhões de casos confirmados de coronavírus.

