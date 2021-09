Acidente envolvendo carreta de Panambi, mata quatro pessoas na BR 153, em Água Doce, em Santa Catarina

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: PRF/divulgação

Quatro pessoas morreram em um acidente de trânsito na manhã desta quarta-feira no km 12,8 da BR 153, em Água Doce, na região Oeste de Santa Catarina. Um automóvel e um caminhão colidiram frontalmente no trecho da rodovia. O carro, um Fiat Siena, com placas de São José dos Pinhais, do Paraná, ficou totalmente destruído.

Ambos veículos ficaram fora da pista após o impacto. O condutor da carreta, com placas de Panambi, no Rio Grande do Sul, escapou ileso.

A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros Militar, além do Instituto Geral de Perícias. As primeiras informações apontam que as vítimas seriam dois homens, uma adolescente e uma criança.

Fonte: Correio do Povo

