Homem é morto a tiros dentro de mercado em Ijuí

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Brigada Militar

No começo da manhã de domingo (19), um homem foi morto a tiros no mercado onde trabalhava, na cidade de Ijuí. Segundo informações da Brigada Militar, a vítima foi identificada como Ismael Rebelo de André, de 47 anos.

O principal suspeito do crime é um colega de empresa, mas que não atuava no mesmo local de trabalho, um mercado na Avenida Coronel Dico, no bairro Sol Nascente. A BM fez buscas na região e acreditava que o suspeito deve ser preso nas próximas horas.

O relato colhido no local aponta que houve um desentendimento entre os dois ainda na noite de sábado (18). O crime ocorreu por volta das 7h30min, quando o mercado começava a atender o público.

Segundo testemunhas, o homem armado chegou de carro ao endereço e entrou no estabelecimento, atirando contra Ismael junto ao açougue, onde ele trabalhava.

Ismael, que era natural de Santo Augusto, tinha condenações por estupro e homicídio. Ele estava em liberdade condicional.

Fonte: GZH

Curtir isso: Curtir Carregando...