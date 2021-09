Frente fria avança com força no Noroeste do RS e trará chuva, vento e queda na temperatura

Compartilhar Pin 0 Compart.

Foto: Metsul Meteorologia

Uma frente fria atua no Sul do Brasil nesta terça-feira, deslocada por uma massa de ar frio que começa a ingressar na região com queda de temperatura principalmente no Rio Grande do Sul. A incursão de ar frio é impulsionada por um centro de baixa pressão sobre o Oceano Atlântico a Leste da parte meridional do Brasil.

No Rio Grande do Sul, esta terça tem ainda muitas nuvens, especialmente na madrugada e de manhã. Uma frente fria avança com fraca atividade na primeira metade do dia do Sul para o Norte gaúcho com chuva irregular e, no geral, com baixos volumes. Apenas pontos isolados podem ter pancadas fortes de curta duração. A chuva atua mais no Norte e no Noroeste gaúcho enquanto nas demais regiões haverá ainda muitas nuvens com aberturas de sol em meio a períodos de nublado.

A massa de ar frio que ingressa derruba a temperatura no estado gaúcho. Faz frio à noite, quando ocorrem as mínimas do dia. Nos Campos de Cima da Serra, a terça-feira deve terminar com 5ºC a 7ºC em alguns pontos ao passo que na Serra deve fazer entre 7ºC e 9ºC. Na maior parte do território gaúcho o dia terminará com temperatura entre 10ºC e 13ºC. A chegada do ar frio se dá com vento que sopra por vezes moderado e com rajadas.

Porto Alegre e região metropolitana terão uma terça de abundante nebulosidade e não se pode afastar precipitação leve, especialmente na primeira metade do dia. No decorrer desta terça, há chance de aberturas, sobretudo à tarde. A temperatura estará mais baixa com a chegada do ar frio e deve variar em Porto Alegre entre uma mínima de 12ºC no final do dia e uma máxima de 19ºC à tarde. O dia é ventoso na capital e outras cidades mais ao Sul da Grande Porto Alegre.

A frente fria ingressa em Santa Catarina hoje e traz chance de chuva para a maioria das áreas do estado catarinense, mas os maiores volumes devem ocorrer entre o Meio-Oeste e o Oeste, onde mesmo algum temporal isolado não pode ser descartado. A atividade frontal no Leste de Santa Catarina será muito menor e os volumes baixos, esperando-se vento e queda de temperatura.

No Paraná, a frente vai trazer muito pouca chuva e a instabilidade maior se concentrará no Leste paranaense, incluindo a região de Curitiba, principalmente da tarde para a noite de hoje, havendo chance de alguns temporais isolados. Curitiba chega a ter calor nesta terça antes da chuva, mas o dia terminará com frio. No interior do Paranã, em muitas cidades a virada do tempo se dará apenas com vento que pode levantar nuvens de poeira.

